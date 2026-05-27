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Guarda Revolucionária do Irã considera retomada de conflito improvável

Comandante ressaltou que Teerã está preparada para qualquer hostilidade

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Segundo o vice-diretor político da Marinha, a possibilidade de guerra é baixa devido à fraqueza do inimigo. No entanto, o comandante ressaltou que as forças de Teerã estão plenamente preparadas com os carregadores repletos em caso de hostilidades.

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