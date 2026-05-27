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CNJ aprova contracheque único para juízes em todo o Brasil

Medida aumenta a fiscalização sobre os pagamentos dos magistrados

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O ministro Fachin abordou a necessidade de transparência na administração pública. Especialista analisa a medida.

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