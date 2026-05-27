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STF acaba com aposentadoria compulsória para juízes condenados

Agora, a pena máxima no Judiciário será a perda do cargo e do salário

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O STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu acabar com a prática de aposentadoria compulsória para juízes condenados por faltas disciplinares graves.

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