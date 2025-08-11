Logo R7.com
Mais uma? Regiões Sul e Sudeste devem ter nova frente fria a partir de quinta-feira (14)

Meteorologista Giovanni Dolif pondera que, desta vez, as temperaturas não devem despencar tanto

Conexão Record News|Do R7

A onda de frio que derrubou os termômetros neste fim de semana em São Paulo deve acabar até quarta-feira (13), segundo o meteorologista Giovanni Dolif. 


Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (11), o meteorologista explica que as temperaturas devem seguir subindo até quarta, mas as regiões Sul e Sudeste devem enfrentar uma nova frente fria a partir de quinta-feira (14). 

Dolif ainda explica que a nova onda de frio deve ser mais fraca do que a anterior, e deve durar até o próximo domingo (17).

