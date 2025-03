Fortes chuvas nos próximos dias na maior parte do Brasil; veja a previsão do tempo

O meteorologista Giovanni Dolif comenta que, nas regiões Norte e Nordeste, o fenômeno da ZCIT (Zona de Convergência Intertropical) forma intensos temporais nessas áreas. Nas regiões Sul e Sudeste, uma massa de ar frio traz nuvens para Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (12), Dolif afirma que na cidade de São Paulo existe forte possibilidade de chover ao longo do dia. No momento, já chove na região sul da metrópole, principalmente em Parelheiros e São Bernardo do Campo. Em Belo Horizonte e na capital fluminense, há uma concentração esparsa de nuvens.