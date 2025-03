São Paulo deve ter temporais a partir de terça-feira (11), diz meteorologista

Segundo o meteorologista Vitor Takao, a cidade de São Paulo deve ter tempestades ao longo da semana, com chance de raios e granizo. Para esta segunda-feira (10), em entrevista ao Conexão Record News , o especialista aponta a ocorrência de pancadas isoladas no final do dia.



Takao ainda aponta que o encontro de uma massa de ar quente com a frente fria causa instabilidades no clima, aumentando as chances de fortes temporais nas regiões Sudeste e Centro-Oeste do país.



Em Belo Horizonte, o especialista analisa que a sensação de abafamento e o calor irão continuar, com chuvas pontuais ao longo da semana. No Rio de Janeiro, a previsão é parecida — temporais de alta intensidade que podem se iniciar a partir de terça-feira (11), com nuvens chuvosas dispersas ao longo do dia.