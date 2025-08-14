Frente fria que atinge o Sudeste será mais fraca que a anterior; veja a previsão do tempo

Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (14), o meteorologista Giovanni Dolif fala sobre a nova frente fria que atinge o Sudeste do Brasil nos próximos dias. Segundo ele, o ciclone está distante da costa e, por isso, chega mais fraco.



A queda de temperatura será moderada, de cerca de 5°C, com pouca chance de chuva fraca no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. Belo Horizonte (MG) também terá leve redução de calor , passando de 28 °C para 24 °C, mas sem previsão de chuva. Por outro lado, Dolif destaca que o litoral do Nordeste pode registrar pancadas mais fortes, porém com baixo risco de danos.



O meteorologista alerta ainda para a baixa umidade do ar no Centro-Oeste e no interior de Minas e de São Paulo, que pode chegar a 12%, nível de emergência. Nessas regiões, o calor intenso e a secura exigem atenção especial para prevenir problemas de saúde.