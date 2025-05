Futura rainha da Bélgica pode ser afetada pela decisão de Trump de proibir estrangeiros em Harvard

Um juiz dos Estados Unidos impediu o governo de Donald Trump de encerrar o status legal que permite que estrangeiros estudem em faculdades e universidades do país. Em uma queixa apresentada nesta sexta-feira (23), no Tribunal Federal de Boston , Harvard chamou a revogação de uma violação flagrante da Constituição dos Estados Unidos e de outras leis federais, além de ter tido um efeito imediato e devastador sobre a universidade e milhares de estudantes.



Mais de 4.700 alunos tiveram suas autorizações para estudar nos EUA canceladas neste ano, sem aviso prévio ou explicação. No último ano letivo, quase 6.800 estudantes eram estrangeiros, o que representa cerca de 27% dos alunos de Harvard.



Uma dessas estudantes é a princesa Elisabeth da Bélgica , a primeira na linha de sucessão do país. Formada em história e política pela Universidade de Oxford, Elisabeth, de 23 anos, está cursando o segundo ano de um mestrado em políticas públicas e pode ser afetada pela decisão de Donald Trump. O Palácio Real da Bélgica informou que está investigando a situação e que o impacto da decisão da Casa Branca só ficará claro nos próximos dias.



O presidente Donald Trump acusa a instituição de permitir antissemitismo no campus, após manifestações contra Israel. A universidade também se negou a acabar com os programas de diversidade.



“Isso (revogar acesso a estudantes estrangeiros) poderia ter consequências perversas, no médio e longo prazo, limitando justamente as possibilidades da universidade de produzir ciência de melhor qualidade”, afirma Paulo Velasco, professor de política internacional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Veja a análise no vídeo.