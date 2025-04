Gastos de estados e municípios superam despesas diretas da União

As despesas de estados e municípios já superam os gastos diretos da União e alteram o cenário fiscal e político do país. As cifras foram impulsionadas pelo aumento de transferências de recursos por meio de emendas parlamentares . Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (8), Débora Costa, doutora em economia e auditora do Tribunal de Contas da União, comenta que o cenário gera uma série de problemas e dificulta o controle da inflação.



“A gente tem um processo de aumento vertiginoso dessas transferências, e isso gera várias repercussões em termos fiscais, e também nessa questão do arranjo que você vai fazer em termos eleitorais. Então, a gente tem hoje um aumento de gastos que chega a R$ 645 bilhões nos estados e municípios. Isso é 26% a mais do que era gasto em 2019”, explica a economista.