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Governo abre crédito suplementar e programa Minha Casa, Minha Vida vai receber R$ 20 bilhões

Recursos têm como objetivo ampliar atendimento habitacional no país

Conexão Record News|Do R7

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O governo federal anunciou a abertura de um crédito suplementar de R$ 20,5 bilhões no orçamento fiscal da União. A maior parte será destinada ao programa Minha Casa, Minha Vida.

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