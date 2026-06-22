Governo abre crédito suplementar e programa Minha Casa, Minha Vida vai receber R$ 20 bilhões

O governo federal anunciou a abertura de um crédito suplementar de R$ 20,5 bilhões no orçamento fiscal da União. A maior parte será destinada ao programa Minha Casa, Minha Vida.



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