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Governo anuncia pacote de medidas para conter preço do diesel

Objetivo é dominar inflação de produtos que dependem do combustível para chegar ao consumidor

Conexão Record News|Do R7

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O governo brasileiro implementou um pacote de ações que entrou em vigor com a expectativa de reduzir o preço do diesel.

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