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Governo da Venezuela abre espaço para o setor privado

Medida é a mais recente de uma série de iniciativas para abrir a economia venezuelana

Conexão Record News|Do R7

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A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, diz que vai privatizar ativos do governo. A medida é a mais recente de uma série de iniciativas que visam abrir a economia do país após a captura de Nicolás Maduro.

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