Governo da Venezuela abre espaço para o setor privado
Medida é a mais recente de uma série de iniciativas para abrir a economia venezuelana
A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, diz que vai privatizar ativos do governo. A medida é a mais recente de uma série de iniciativas que visam abrir a economia do país após a captura de Nicolás Maduro.
No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Atividade industrial da China atravessa bom momento
Especialistas acreditam que país deve fechar o ano com crescimento de até 5% no PIB
44,8 milhões de pessoas não têm renda para alimentação saudável
Um quinto da população não consegue quantidade adequada de alimentos recomendados
Ministro Mauro Vieira participa de reunião nos Estados Unidos
É o primeiro compromisso de uma autoridade brasileira em solo norte-americano após eleições
Petrobras anuncia terceira descoberta de petróleo na Foz do Amazonas
Companhia já perfurou mais de 700 poços na margem equatorial
Conselho do FGTS aprova R$ 144,5 bi previstos para 2027
Orçamento de 2026 foi mantido para o ano que vem e deve contemplar subsídios e financiamentos
Governo tem superávit de R$ 4,8 milhões no mês de setembro
Apesar do resultado positivo, no acumulado do ano houve déficit primário de R$ 90,2 bilhões
Ministro estuda restrição à empresas que cometem assédio eleitoral
Luiz Marinho informou que governo deve criar lista e repassar ao Banco Central
Alíquota do TCU pode tornar IVA do Brasil o maior do mundo
Senado ainda deve chancelar proposta de referência até dia 15 de dezembro
Eleições de Israel oferecem caminho para Netanyahu no poder
Dois partidos ficaram abaixo dos 61 assentos necessários para a maioria no parlamento
Donald Trump realiza comício nesta quinta (29) na Carolina do Sul
Republicanos temem que estado pode se tornar decisivo em campanha
Trump disse que aprova ida de Flávio Bolsonaro aos EUA
Alto funcionário de Estado afirmou que concederia vistos de entrada para senador e família
Zelensky diz que território ucraniano foi recapturado
Líder da Ucrânia afirmou que forças de Kiev estão na ofensiva para atacar posições russas
Houthis pedem evacuação imediata do aeroporto de Áden
14 pessoas morreram no Iêmen em ataques aéreos atribuidos à Arábia Saudita
Pesquisas de boca de urna mostram cenário indefinido nas eleições de Israel
Para governar, são necessárias 61 das 120 cadeiras no Parlamento Israelense