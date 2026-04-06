Governo deve assinar MP do diesel nesta semana

O governo brasileiro planeja assinar uma medida provisória nesta semana com o objetivo de controlar a alta dos preços do diesel nas bombas. A iniciativa visa mitigar os impactos econômicos decorrentes da guerra no Oriente Médio. Para que a medida seja eficaz, é necessário obter unanimidade entre os estados e o Distrito Federal; porém, alguns ainda não confirmaram adesão ao programa.



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