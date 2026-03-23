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Governo dos EUA suspende sanções contra petróleo do Irã

Medida permite venda do que já está armazenado no mar e é para tentar conter preços

Conexão Record News|Do R7

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O governo dos Estados Unidos anunciou a suspensão temporária das sanções sobre o petróleo do Irã. A decisão busca conter os preços no mercado global e permite a comercialização do óleo que já está estocado em embarcações marítimas.

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