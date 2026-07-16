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Governo faz pronunciamento sobre tarifaço dos EUA

Tarifa adicional de 25% em produtos brasileiros entra em vigor no dia 22 de julho

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O ministro de Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, comentou a investigação da sessão 301 e as tarifas impostas pelos Estados Unidos.

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