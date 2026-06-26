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Governo inclui atendimento para denúncias de estupro virtual

Crime pode envolver ameaças e manipulação das vítimas para forçar atos de cunho sexual

Conexão Record News|Do R7

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As denúncias de violência digital contra mulheres aumentaram quase 190% em um ano no Brasil. Dados levaram o governo a incluir o número 180 na Central de Atendimento à Mulher para receber denúncias de estupro virtual.

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