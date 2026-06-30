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Governo libera R$ 550 milhões para importar diesel

Medida foi criada para diminuir os impactos da guerra no Oriente Médio

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Medida emergencial busca conter os efeitos da guerra no Oriente Médio sobre os combustíveis. Para o economista Fernando Agra, o subsídio pode aliviar os custos do transporte e ajudar a reduzir o preço das mercadorias, mas não resolve a dependência do país do modal rodoviário.

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