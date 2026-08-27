Governo Lula quer acabar com a taxa das blusinhas

O presidente Lula firmou acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para a criação de uma comissão que avaliará a medida provisória destinada a eliminar temporariamente a taxa das blusinhas.



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