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Governo Lula quer acabar com a taxa das blusinhas

Texto tem que ser votado ainda em setembro, do contrário vai perder a validade

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O presidente Lula firmou acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para a criação de uma comissão que avaliará a medida provisória destinada a eliminar temporariamente a taxa das blusinhas.

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