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Trump sugere incluir Irã em lei de sanções contra Rússia

País pode enfrentar taxas de 500% sobre importações de nações que compram petróleo

Conexão Record News|Do R7

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O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu incluir o Irã na lista de países sujeitos a sanções. Leonardo Trevisan analisa.

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