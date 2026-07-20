Trump sugere incluir Irã em lei de sanções contra Rússia
País pode enfrentar taxas de 500% sobre importações de nações que compram petróleo
O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu incluir o Irã na lista de países sujeitos a sanções. Leonardo Trevisan analisa.
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