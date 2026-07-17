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Incertezas da guerra entre EUA e Irã afetam preço do petróleo

No Brasil, segundo a ANP, diesel e gasolina acumulam alta desde o mês de fevereiro

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Os recentes conflitos entre Estados Unidos e Irã e o bloqueio do estreito de Ormuz elevaram novamente o preço do petróleo. No entanto, essa alta não se refletiu diretamente nos postos brasileiros. Dados da Agência Nacional do Petróleo indicam que desde fevereiro deste ano, quando a tensão aumentou, o diesel subiu 10% e a gasolina 5%.

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