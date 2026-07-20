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Homens têm mais sucesso ao negociar os próprios salários

Enquanto eles conseguem aumento salarial, mulheres optam por trocar de empresa

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Um estudo da Fundação Rockwool em Berlim revelou que os homens têm mais sucesso do que as mulheres ao usar ofertas de emprego como estratégia para negociar aumentos salariais.

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