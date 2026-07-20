Homens têm mais sucesso ao negociar os próprios salários

Um estudo da Fundação Rockwool em Berlim revelou que os homens têm mais sucesso do que as mulheres ao usar ofertas de emprego como estratégia para negociar aumentos salariais.



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