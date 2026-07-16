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Redes de exploração sexual infantil usam emojis como códigos e iscas

Nova tática dos criminosos é usada para aliciar menores e dificultar investigações

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A crescente presença de aliciadores nas redes sociais e plataformas de jogos online tem gerado preocupação entre pais e especialistas. Utilizando símbolos aparentemente inofensivos, como emojis de pizza ou pêssego, esses criminosos criam códigos para se comunicar sem levantar suspeitas das autoridades ou dos responsáveis pelas crianças. Essa estratégia é usada não só para atrair menores, mas também para comercializar conteúdos ilícitos.

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