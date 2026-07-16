Demissão de ministro da Defesa causa protestos na Ucrânia

Centenas de manifestantes saíram às ruas de Kiev em resposta à demissão do ministro da Defesa, mostrando descontentamento com a decisão. O ex-ministro foi reconhecido por sua contribuição estratégica, especialmente na aquisição de drones que influenciaram o conflito contra a Rússia.



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