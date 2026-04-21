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Governo quer aumentar arrecadação e cumprir metas fiscais

Informação consta no projeto de diretrizes orçamentárias encaminhado ao Congresso

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O governo federal planeja continuar aumentando a arrecadação para cumprir metas fiscais, segundo o projeto de diretrizes orçamentárias de 2027 encaminhado ao Congresso.

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