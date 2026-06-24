Governo renova cota para importação de carros elétricos e híbridos

A medida do governo de renovar cota de importação sem imposto de carros elétricos e híbridos foi criticada pelas fabricantes nacionais. Para avaliar os impactos na economia, o 'Conexão Record News' desta quarta-feira (24) entrevistou o economista Miguel Daoud.



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