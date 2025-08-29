Governo Trump aprova venda de 3.350 mísseis de alcance estendido para a Ucrânia

O governo Trump aprovou a venda de 3.350 mísseis de munição de ataque de alcance estendido para a Ucrânia. O projeto é financiado pelo programa “Jump Start” da Dinamarca, Noruega e Holanda, e pelo programa de financiamento militar estrangeiro dos Estados Unidos . No pacote também estão inclusos equipamento de suporte, software de planejamento de missão, peças de reposição e suporte técnico.



