Governo Trump aprova venda de 3.350 mísseis de alcance estendido para a Ucrânia
Segundo analista, o fornecimento de armas para o país em guerra é 'um recado do Ocidente para a Rússia'
O governo Trump aprovou a venda de 3.350 mísseis de munição de ataque de alcance estendido para a Ucrânia. O projeto é financiado pelo programa “Jump Start” da Dinamarca, Noruega e Holanda, e pelo programa de financiamento militar estrangeiro dos Estados Unidos. No pacote também estão inclusos equipamento de suporte, software de planejamento de missão, peças de reposição e suporte técnico.
“Donald Trump tem deixado claro que não mais destinaria recursos para a Ucrânia, mas caso necessário venderia armas. É isso que está acontecendo. Então países europeus de certa forma auxiliam a Ucrânia, nessa empreitada, por meio da compra de armas. Isso é um recado também para a Rússia. Caso a Rússia continue com a sua escalada na guerra, a Ucrânia vai ter um armamento capaz de também estabelecer perdas”, diz Bruno Pasquarelli, doutor em ciência política, em entrevista ao Conexão Record News.
