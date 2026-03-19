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Governo Trump avalia envio de tropas militares ao Irã

Segundo funcionários, Forças Armadas se preparam para possível expansão das operações

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O governo do presidente Donald Trump considera o envio de milhares de soldados norte-americanos para reforçar operações no Oriente Médio. Contudo, o líder afirmou nesta quinta (19) que descarta tal medida.

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