Governos asiáticos adotam medidas para evitar crise

A recente alta nos preços do petróleo tem levado governos asiáticos a implementar medidas emergenciais para mitigar uma potencial crise de abastecimento. Nas Filipinas, o governo anunciou uma semana de trabalho reduzida para economizar energia e ofereceu auxílio financeiro aos trabalhadores.



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