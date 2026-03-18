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Governos asiáticos adotam medidas para evitar crise

Nas Filipinas, trabalhadores passaram a receber auxílio para enfrentar alta no preço do combustível

Conexão Record News|Do R7

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A recente alta nos preços do petróleo tem levado governos asiáticos a implementar medidas emergenciais para mitigar uma potencial crise de abastecimento. Nas Filipinas, o governo anunciou uma semana de trabalho reduzida para economizar energia e ofereceu auxílio financeiro aos trabalhadores.

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