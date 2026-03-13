Guarda Revolucionária promete resposta mais forte no Irã

A Guarda Revolucionária do Irã emitiu um aviso severo sobre possíveis novas manifestações contra o governo. Em comunicado recente, o Exército iraniano declarou que qualquer novo protesto enfrentará uma reação ainda mais rigorosa do que os ocorridos em janeiro.



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