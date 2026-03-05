Logo R7.com
Guerra contra a Rússia: secretário-geral reforça apoio da Otan à Ucrânia

Mark Rutte afirmou que vai continuar oferecendo suporte a Kiev, apesar do conflito no Irã

Conexão Record News

Fontes próximas ao governo ucraniano afirmaram que o país passou por uma grave escassez de mísseis entre o final de novembro e meados de dezembro. Kiev depende fortemente do fornecimento ocidental de armamentos.

