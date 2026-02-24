Logo R7.com
Guerra entre Rússia e Ucrânia completa quatro anos nesta terça (24)

Segundo a ONU, mais de 15 mil mortes foram registradas; Moscou ocupa 19,5% do território ucraniano

A guerra na Ucrânia atinge seu quarto ano nesta terça-feira (24) sem perspectivas claras para um acordo de paz. Desde o início do conflito em 2022, mais de 15 mil mortes foram registradas, segundo as Nações Unidas. No entanto, estima-se que esse número seja maior devido à dificuldade de acesso a áreas sob ocupação russa.

