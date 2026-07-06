Guerra na Ucrânia: Donald Trump oferece ajuda para encontrar solução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ofereceu apoio na busca por uma solução para o conflito entre Rússia e Ucrânia. Durante o fim de semana, Trump conversou por telefone com o presidente russo Vladimir Putin. A conversa foi descrita como profissional e construtiva pelo Kremlin.



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