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Guerra na Ucrânia: Donald Trump oferece ajuda para encontrar solução

Presidente norte-americano conversou por telefone com Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky

Conexão Record News|Do R7

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ofereceu apoio na busca por uma solução para o conflito entre Rússia e Ucrânia. Durante o fim de semana, Trump conversou por telefone com o presidente russo Vladimir Putin. A conversa foi descrita como profissional e construtiva pelo Kremlin.

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