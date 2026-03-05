Logo R7.com
Guerra no Oriente Médio: secretário-geral da Otan diz que não há necessidade de invocar artigo 5

Míssil balístico iraniano foi abatido pela defesa aérea da Otan sobre espaço aéreo da Turquia

Conexão Record News

Míssel ucraniano interceptado na Turquia aumentou tensão na Europa, contudo, o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, assegurou que o caso não fornece motivo imediato para acionar a cláusula de defesa mútua da organização.

