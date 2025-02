Há um longo caminho para paz duradoura no Oriente Médio, diz professor

Em entrevista ao Conexão Record News , Leonardo Trevisan, professor de relações internacionais da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), analisou os impactos do tratado de cessar-fogo entre Israel e os terroristas do Hamas para o Oriente Médio. “Mohammed [bin Abdulrahman, primeiro-ministro do Catar, ] deu o tom exato quando apresentou o acordo. Há um longo caminho para uma paz duradoura. Eu tenho uma certa desconfiança de que a crise política em Israel vai cobrar seu preço. Mas o que é essencial é a ajuda humanitária, que vai começar a entrar”, disse o especialista, ao ressaltar que o calendário inclui não apenas a liberação dos reféns, mas também o recuo das tropas israelenses.