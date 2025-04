Hipertensão emocional: entenda os principais sintomas e riscos

Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (4), Luara Silveira, cardiologista da Rede Mater Dei de Saúde, alerta sobre os riscos da hipertensão emocional, condição ligada ao estresse. A médica lista alguns dos principais sintomas. “Muitas das vezes, as apresentações iniciais de crise de ansiedade, crise de pânico, ou de uma alteração mais exacerbada do estresse, como o burnout , pode começar com os sintomas cardiovasculares. É muito comum a gente ter queixas de palpitações, queimação do tórax, dor no peito, sensação de suor frio, às vezes [a sensação de] que vai desmaiar, e o mais comum é a pressão alterada”, diz a especialista.



Luara explica que os pacientes com a condição podem desenvolver hipertensão crônica se não tratados corretamente. “É de extrema importância que no primeiro evento, na primeira alteração, a gente já aborde esse paciente, já o informe do que ele está passando, e comece o tratamento”, completa a cardiologista.