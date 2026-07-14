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Houthis do Iêmen disparam mísseis contra Arábia Saudita

Grupo acusa Riade de lançar ataques aéreos contra aeroporto internacional de Sanaã

Conexão Record News|Do R7

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O grupo rebelde Houthi do Iêmen lançou mísseis contra a Arábia Saudita, mirando o Aeroporto Internacional de Abha. Este é o primeiro ataque reivindicado pelos houthis desde a trégua informal em março de 2022. A ação ocorreu após acusações contra a Arábia Saudita por ataques aéreos na região.

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