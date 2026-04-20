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IA facilita gestão de estoques em grandes e pequenos negócios

Tecnologia automatiza monitoramento de validades e fluxos de reposição

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Uma nova ferramenta de inteligência artificial surgiu como solução para um dos maiores gargalos de pequenos restaurantes, o controle de mercadorias.

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