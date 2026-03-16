IBC-BR registra avanço de 0,78% na economia em janeiro

O Banco Central divulgou nesta segunda-feira (16) a prévia do PIB (Produto Interno Bruto). O IBC-BR (Índice de Atividade Econômica do Banco Central) registrou alta de 0,78% em janeiro, na comparação com o mês anterior, o maior crescimento mensal desde janeiro de 2025.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!