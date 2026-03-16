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IBC-BR registra avanço de 0,78% na economia em janeiro

Agropecuária teve retração, mas resultado positivo foi puxado por indústria e serviços

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O Banco Central divulgou nesta segunda-feira (16) a prévia do PIB (Produto Interno Bruto). O IBC-BR (Índice de Atividade Econômica do Banco Central) registrou alta de 0,78% em janeiro, na comparação com o mês anterior, o maior crescimento mensal desde janeiro de 2025.

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