Logo R7.com
RecordPlus

IBGE deve incluir mercado de drogas ilícitas no PIB

Primeiros resultados estão previstos para 2028; outros países já adotam cálculo semelhante

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) deve adotar nova metodologia para incluir a comercialização de drogas ilícitas no cálculo do PIB (Produto Interno Bruto).

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • ibge
  • trafico-de-drogas
  • economia
  • pib

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.