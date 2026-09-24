IBGE deve incluir mercado de drogas ilícitas no PIB

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) deve adotar nova metodologia para incluir a comercialização de drogas ilícitas no cálculo do PIB (Produto Interno Bruto).



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