Ibirapuera recebe Salão do Artesanato com 100 mil peças em exposição e à venda até domingo (25)

A 19ª edição do Salão do Artesanato acontece no Parque Ibirapuera , em São Paulo, até o domingo (25). O tema deste ano é “Arte que vem da fibra” e conta com mais de 100 mil peças em exposição e à venda. Artesãos premiados nas cinco edições do prêmio Sebrae Top 100 de artesanato foram selecionados para o evento, que ainda tem programação musical, desfiles de moda e oficinas de graça.



Para falar mais sobre o Salão, o Conexão Record News desta sexta-feira (23) convida Leda Simone, diretora-executiva da empresa realizadora do evento. Segundo Leda, o principal destaque deste ano é, pela primeira vez, a presença de profissionais dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal.



A diretora explica que a seleção dos artesãos participantes é feita através de uma curadoria pelo Programa do Artesanato Brasileiro e pelo Sebrae , com um processo que julgou itens como produção das peças, vínculo com a cultura, acabamento e precificação. “No espaço do Sebrae, estamos com artesãos que foram premiados no Top 100, que é a maior premiação do artesanato brasileiro”, comenta Leda.



Márcio França, ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, visitou o evento e destacou a importância de fomentar o setor.