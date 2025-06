Indefinição sobre IOF pode gerar dificuldade no cumprimento de obrigações públicas, diz professora

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta segunda-feira (16), um requerimento de urgência para projeto que suspende o decreto do aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) . Foram 346 votos a favor e 97 contra, o que permite que a proposta seja votada diretamente no plenário, sem passar pelas comissões temáticas da casa. O discurso oficial é de que não existe clima no Congresso para dar aval à alta de impostos.



Em conversa com o Conexão Record News desta terça-feira (17), Carla Beni, economista conselheira do Corecon-SP (Conselho Regional de Economia) e professora da FGV, afirma que Haddad havia conversado com os líderes do Congresso e acertado como ficaria a questão do IOF. No entanto, Hugo Motta , presidente da Câmara, disse que iria acelerar o processo para “bloquear” o que foi combinado.



Para a professora, a situação é um imbróglio mais político que financeiro. “A gente observa muito a oposição literalmente fazendo o governo sangrar”, comenta Carla, que ressalta ainda que haverá dificuldade de cumprimento de obrigações do setor público caso as receitas não sejam ajustadas.