'Índia é um pivô estratégico no contexto da Ásia', afirma pesquisador sobre visita de Vance ao país

“Do ponto de vista geopolítico, a Índia é um pivô estratégico no contexto da Ásia”, afirma o analista internacional Lier Ferreira ao comentar a visita de quatro dias do vice-presidente dos Estados Unidos, J.D Vance , ao país.



Em conversa com o Conexão Record News desta segunda-feira (21), Ferreira explica que a Índia é um parceiro estratégico dos EUA na região asiática, tanto economicamente como no contexto militar.



O vice-presidente americano irá se reunir com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi , e espera conseguir um acordo comercial antecipado para fortalecer os laços como o governo americano.