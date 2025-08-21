Indústria brasileira recupera competitividade após decisão dos EUA sobre aço e alumínio; entenda

A determinação do Departamento de Comércio dos Estados Unidos que fixa taxas de produtos brasileiros com aço e alumínio iguais às de outros países é um “alívio para o setor” da indústria brasileira, segundo Ricardo Buso, economista.



O especialista explica que as altas tarifas comerciais impostas por Donald Trump não conseguiram se sustentar em alguns setores da economia americana, aumentando os custos de produção e gerando inflação no país.



Ao Conexão Record News desta quinta-feira (21), Buso explica que Washington não abriu uma exceção ao Brasil dentro das tarifas comerciais , apenas retornando as taxas para o nível de outros países exportadores. Apesar do prejuízo ao comércio brasileiro ainda ser grande, a preocupação “começou a ficar menor” com esta notícia, segundo o economista.