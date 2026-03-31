Inflação do aluguel acelera, e IGP-M tem alta de 0,52%

A inflação do aluguel acelerou, mas os contratos que vencem em abril seguem livres de reajuste. O IGP-M, indicador responsável pela maior parte dos contratos de aluguel no Brasil, registrou alta de 0,52% em março, impulsionado pelo aumento dos preços de produção de carne bovina, ovos, leite, feijão e milho.



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