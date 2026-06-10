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Influenciadores mirins: plataformas vão ser notificadas sobre aval judicial

CNJ apresentou proposta de regulamentação; avisos serão feitos a partir da próxima terça (16)

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O Conselho Nacional de Justiça notificará plataformas sobre a necessidade de autorização judicial para atividades de influenciadores mirins.

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