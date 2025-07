Ingresso na União Europeia ‘não era o objetivo principal da Ucrânia’, aponta especialista

A Dinamarca assume, nesta quinta-feira (3), a presidência rotativa do Conselho da União Europeia . Durante evento, a primeira-ministra dinamarquesa disse que fará o possível para ajudar a Ucrânia a ingressar no bloco. Em comunicado, Mette Frederiksen destacou que a adesão ucraniana é de interesse de toda a Europa.



O presidente Volodymyr Zelensky está no país para participar da cerimônia e vai se reunir com a premiê, além da presidente da Comissão Europeia e o presidente do Conselho Europeu. A primeira-ministra também defendeu mais apoio militar à Ucrânia e sanções contra a Rússia .



Em entrevista ao Conexão Record News , Giovana Branco, doutoranda de ciência política e pesquisadora de política russa, aponta que fazer parte do bloco “não era o objetivo principal da Ucrânia”. A especialista completa que Kiev queria apenas “um afastamento da Rússia”.



“Para integrar o bloco europeu é preciso conquistar uma série de condicionalidades, e é por isso que vários países estão nessa fila de adoção. Algo que a Ucrânia ainda nem entrou e provavelmente demoraria muito para que ela atingisse os requisitos necessários”, explica Giovana.



Uma economia estável e uma democracia plena nos padrões europeus são alguns dos fatores levados em consideração. “Então, provavelmente, a Ucrânia, mesmo com o apoio da Dinamarca, ainda não vai conseguir entrar tão facilmente na União Europeia”, afirma.