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INSS paga primeira parcela do 13º salário nesta sexta (24)

Medida deve injetar mais de R$ 78 bilhões na economia brasileira

Conexão Record News|Do R7

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O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começará a pagar a primeira parcela do 13º salário aos aposentados e pensionistas nesta sexta-feira (24). A expectativa é que essa medida injete cerca de R$ 78 bilhões na economia brasileira.

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