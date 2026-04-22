INSS paga primeira parcela do 13º salário nesta sexta (24)

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começará a pagar a primeira parcela do 13º salário aos aposentados e pensionistas nesta sexta-feira (24). A expectativa é que essa medida injete cerca de R$ 78 bilhões na economia brasileira.



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