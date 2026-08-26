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INSS reduz 59% das análises de pedidos de benefícios

Entre janeiro e julho, órgão registrou 730 mil liberações mensais

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A fila de espera para análise de benefícios no Instituto Nacional do Seguro Social teve uma redução significativa em relação a janeiro deste ano. O número caiu de mais de 3 milhões para aproximadamente 1,28 milhão de solicitações pendentes atualmente. Este é o menor patamar registrado desde 2023. Entre janeiro e julho deste ano, o órgão alcançou um recorde na concessão mensal de benefícios, com cerca de 730 mil liberações.

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