INSS reduz 59% das análises de pedidos de benefícios

A fila de espera para análise de benefícios no Instituto Nacional do Seguro Social teve uma redução significativa em relação a janeiro deste ano. O número caiu de mais de 3 milhões para aproximadamente 1,28 milhão de solicitações pendentes atualmente. Este é o menor patamar registrado desde 2023. Entre janeiro e julho deste ano, o órgão alcançou um recorde na concessão mensal de benefícios, com cerca de 730 mil liberações.



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