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INSS regulamenta novas regras para evitar golpes e fraudes

Medida vale para aposentadorias, auxílios e benefícios assistenciais

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O advogado especialista em direito previdenciário, Hilário Bocchi Jr., explica a importância da biometria para evitar a suspensão de benefícios.

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