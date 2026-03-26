IPCA-15 de março sobe acima do esperado pelo mercado

O IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) registrou alta de 0,44% em março. Embora o número tenha ficado abaixo do registrado no mesmo período do ano passado, o resultado surpreendeu o mercado financeiro, que esperava uma variação menor.



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